Ağu otu saçlara böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağrılara iyi gelen ağu otunun faydaları dikkat çekti.

Ağu otu; Külleri saçlara sürülürse kuvvetlendirir.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.

AĞU OTU NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yeti en 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çe idi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz.