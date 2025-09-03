Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu (3 Ağustos 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıkladı.,

TÜİK enflasyonu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.

Bu veriler sonucunda ev ve iş yerlerine Eylül ayında yapılacak kira tavan zam oranı ise yüzde 39,62 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.



Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.

Ağustosta ise bu oran yüzde 41,13 olarak gerçekleşmişti.

DETAYLAR GELİYOR...