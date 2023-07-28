Ağustos ayını en zor geçirecek 4 burç açıklandı

Ağustos ayında yaşanacak olan Venüs gerilmesi bazı burçları vuracak. Ağustos ayında 4 burç ayın bitmesi için adeta dua edecek.

Ağustos ayını en zor geçirecek 4 burç açıklandı

Astrologlar ağustos Venüs retrosu sırasında bazı burçların olumsuz etkileneceğini açıkladı.

Hayatları üzerindeki potansiyel etkiler yaşayacak 4 burç açıklandı.

İŞTE O BURÇLAR

ASLAN BURCU

Kararsızlıklar ve özgüven sorunları bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Astrologlar, bu aşamayı sorunsuz bir şekilde atlatmak için Aslan burcu bireylerine başkalarının fikirleri hakkında aşırı endişelenmemelerini tavsiye ediyor. Kendilerine sadık kalmak, Venüs gerilemesi sırasında zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır.

BOĞA BURCU

Gerileme, özellikle çözülmemiş konularla ilgili iç çatışmaları tetikleyebilir. Ancak, aşk hayatlarında önemli değişikliklere tanık olmaları muhtemel olduğundan Boğa burcu için her şey kıyamet ve kasvet olmayacaktır. Bu dönem büyüme ve iyileşme için bir fırsat sunuyor.

AKREP BURCU

Kariyer hedefleri doğrultusunda çalışırken kendilerini bir öz inceleme süreci içinde bulabilirler. Düşüncelerini ve ideallerini dikkatli bir şekilde analiz etmelerini gerektirerek uygun adımları atmalarını sağlar. Akrepler arzuları üzerine düşünerek, gerileme döneminde profesyonel yaşamlarında önemli adımlar atabilirler.

KOVA BURCU

Gerileme döneminde çeşitli olumsuz duygular yaşaması muhtemel. İlişki sorunları ortaya çıkabilir ve partnerler, arkadaşlar veya eşlerle çatışmalara yol açabilir. Etkiyi en aza indirmek için, Kovalar ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için iletişim ve anlayışa odaklanmalıdır.

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