Ağva Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerin mutlu günü. Hediyelerini Mustafa Can'ın elinden aldılar

İlteriş Vakfı ve Transbophor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mustafa Can, okulların ara tatile girmesinden önce öğrencilerle bir araya geldi.

Şile-Ağva Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen dönem sonu ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren ve başarılı öğrencilere çeşitli ödüller dağıtan Can, onları okumaya teşvik etti.

Birinci öğrenciye bilgisayar, ikinci öğrenciye telefon, üçüncü öğrenciye tablet ve mansiyon ödülü olarak da akıllı saatin hediye edildiği yarışmada birinci Kayra Ertürk, ikinci Beyza Karaş, üçüncü Yusuf Taşkıran, dördüncü Emre Cingöz, beşinci de Zeynep Su Güneş oldu.

Öğrencilere Atatürk sevgisi üzerine tavsiyelerde bulunan Can, çaresiz kaldıklarında onlardan Atatürk gibi düşünmelerini istedi.

Gelecek dönemde de ödüllerin devam edeceğini söyleyen Mustafa Can, okuma yapan tüm öğrencilere hediye verileceğinin de sözünü verdi.

Mustafa Can, okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle birlikte başarılı öğrencilere hediyelerini verirken, öğrencilerin yüzündeki mutluluk ise görüntülere yansıdı.

Can, konuşmasını öğrencilerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözleri ile bitirdi.