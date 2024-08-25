Ağzı olan konuşuyor "piyano çalmak günah" dedi

Hoca olduğu iddia edilen Fazlı Tonar isimli şahıs, yaptığı tepki toplayan açıklamalarla bir kez daha adından söz ettirdi. Tonar, son vaazında müzik aletlerinin haram olduğunu savunarak, "Piyano çalmak günahtır. Zilsiz tef çalmak dışında her şey günahtır. Hatta masaya ya da duvara elini vurarak tempo tutmak bile günahtır" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Tonar'ın dini inançlar üzerinden yaptığı katı yorumlarla sık sık gündeme gelmesine yol açtı. Müziğin, özellikle de Batı enstrümanlarının günah olduğunu savunan Tonar’ın, zilsiz tef dışındaki her türlü ritmik hareketi de günah olarak nitelendirmesi, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Tonar'ın bu açıklamaları sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı.