Ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı! Metrelerce savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı! Metrelerce savruldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan bir ayçiçek yağı fabrikasında, bir işçinin ağzında sigara ile tanker kapağını açmaya çalışması sonucu meydana gelen patlama büyük bir faciaya yol açtı. İşçinin metrelerce savrulup ağır yaralandığı korkunç anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Asnobel ayçiçek yağı fabrikasında gerçekleşti. İddialara göre, 27 yaşındaki Bekir A. adlı işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik amacıyla açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

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METRELERCE SAVRULARAK YERE DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Tanker kapağının adeta bomba gibi patladığı ve işçinin metrelerce savrularak yere düştüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Düşmenin etkisi ve vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, ilk olarak Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen işçinin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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