Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı

Kaynak: İHA
Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı

Adana’da bir markete giren hırsız kasadaki 6 bin lirayı çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın ağzında sigara olması dikkat çekti.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir markete giren hırsız kasadaki 6 bin lirayı çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hırsızın rahat tavırları ağzında sigara olması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre markete müşteri gibi giren 20 yaşındaki hırsız, bir süre keşif yaptıktan sonra market sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasadaki 6 bin lirayı alıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi sonrası kimliği tespit edilen hırsız marketle aynı mahallede bulunan evinde yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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