Ahbab kelime anlamı nedir? AHBAB Derneği nedir?

Ahbap kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve aynı zamanda Türkçede yaygın olarak bulunur. Günlük yaşamda hala kullanılan ve öne çıkan sözcüklerden biri olarak ahbap kelimesinin anlamı merak ediliyor.

AHBAP NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Ahbap kelimesi değişik biçimlerde ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- Kendisiyle yakın ilişki kurulan, sevilen ve sayılan kimse

- Samimiyet ve içtenlik bildiren bir seslenme sözü

Bu şekilde her iki anlamı üzerinden de günümüzde hala geçerliliğini koruyan sözcüklerden biridir.

AHBAP TDK'YA GÖRE SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit Ahbap kelimesi ‘kendisiyle yakın ilişki kurulan ve sayılan, sevilen kişi’ olarak öne çıkar. Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber günlük hayatta değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir.

AHBAP DERNEĞİ NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

SADECE YAŞAMA DEĞİL, YAŞAM HAKKI:

Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır.Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır.Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır.Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır.