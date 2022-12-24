Haluk Levent sözünü tuttu mutfağa girdi

Yaptıkları yardım çalışmalarıyla gündeme gelen AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent, yapılan yardım miktarlarının artması adına zaman zaman çarpıcı vaatlerde bulunuyor. Kimi zaman yardım yapan kişi için şarkı söyleyeceğini açıklayan Levent, kimi zaman da yardım yapan kişiye yemek yapacağı sözünü veriyor.

Haluk Levent bu defa da akciğer kanseri hastası birine yardımda bulunan bir destekçisinin evine gitti ve ona cevizli kek yaptı. Haluk Levent sosyal medya hesabından o anlara dair bir video paylaştı ve şu notu düştü:

"Kek yaptım. Cevizli kek. Akciğer kanseri Ravilin tedavi masrafını ve 2 ailenin yıllık kira ücretlerini karşılayan Mahir Özyurtseven dostumuza uğradım. Ona söz verdiğim gibi cevizli kek yaptım.

Çaylarını demledim. Ailece yediler (çok beğenmişler). Ohhhh afiyet olsun."