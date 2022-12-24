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Haluk Levent sözünü tuttu mutfağa girdi

Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve onlara yardım elini uzatan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından verdiği sözü tuttuğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:54
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AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent sözünü tuttu

Haluk Levent sözünü tuttu mutfağa girdi
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Yaptıkları yardım çalışmalarıyla gündeme gelen AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent, yapılan yardım miktarlarının artması adına zaman zaman çarpıcı vaatlerde bulunuyor. Kimi zaman yardım yapan kişi için şarkı söyleyeceğini açıklayan Levent, kimi zaman da yardım yapan kişiye yemek yapacağı sözünü veriyor.

Haluk Levent bu defa da akciğer kanseri hastası birine yardımda bulunan bir destekçisinin evine gitti ve ona cevizli kek yaptı. Haluk Levent sosyal medya hesabından o anlara dair bir video paylaştı ve şu notu düştü:

"Kek yaptım. Cevizli kek. Akciğer kanseri Ravilin tedavi masrafını ve 2 ailenin yıllık kira ücretlerini karşılayan Mahir Özyurtseven dostumuza uğradım. Ona söz verdiğim gibi cevizli kek yaptım.
Çaylarını demledim. Ailece yediler (çok beğenmişler). Ohhhh afiyet olsun."

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