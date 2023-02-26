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Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Kızılay'da yaşanan bir skandal daha ortaya çıktı

Kızılay'ın Ahbap'a depremin üçüncü gününde çadır sattığı ortaya çıktı. Ancak bu olay Kızılay'ın ilk vukuatı değilmiş...

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:44
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Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Kızılay'da yaşanan bir skandal daha ortaya çıktı

Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Kızılay'da yaşanan bir skandal daha ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve .7.6 şiddetleriyle sarsılan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaşanan krizler devam ediyor. Depremin ardından vatandaşların özellikle Kızılay ve AFAD’ın yetersiz ve geç gelen yardımlarına tepkisi büyürken akıllara 2020 yılında yaşanan DP’li İlay Aksoy’un ortaya çıkardığı skandal yardım kolisi haberi geliyor.

Demokrat Parti Göç Ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, 2020 yılında sosyal medya hesabından Kızılay’ın yardım kolilerindeki erzakların, Suriye Nur Derneği deposunda bulunduğunu ve kolilerin üzerine bu derneğin logolarını taşıyan yeni kolilerle değiştirildiği görüntüleri ortaya çıkarmıştı. Haberin sosyal medyada hızla büyümesi ve pek çok haber sitesinde yayımlanmasıyla birlikte Kızılay açıklamada bulunmuştu. 

Aksoy’un sosyal medya hesabında paylaştığı haberde ‘’Fatih’te Suriye Nur Derneği muhaliflerin derneği. Dernek Suriyelilerin üniversiteye yerleştirilmesinde, denklik almak isteyen doktor yardımcısı oluyor. Ayrıca Kızılay’dan yardım alıyor! Bakın bağışlarımız nereye gidiyor ve nasıl daha sonra yeniden ambalajlanıp yeni etiketlerle başka yerlere sevk ediliyor!’’ sözleriyle skandalı ortaya çıkarmıştı.

Kızılay’ın büyüyen tepkilerin ardından yaptığı açıklama da yardım kolilerinin Suriye Nur Derneği’ne ait bir mekanda bulunduğu ve bu derneğe gönderildiği kabul edilirken, görüntülerin ise bu derneğin logosu olan kutulardaki hurmaların Kızılay kolilerine aktarılması olduğu ifade edildi. Kızılay’ın açıklamasında bunun Ş.K isimli bir Kızılay bağışçısının talebi olduğu belirtildi.

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