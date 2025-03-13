Ahır ve samanlık küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ahır ve samanlık küle döndü

Bolu’da elektrik kablolarından kaynaklandığı tahmin edilen yangında ahır ve samanlık çayır çayır yandı. Ahır ve samanlığın içten içe küle döndüğü yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, saman balyalarının alevlenmesiyle ahıra sıçradı.

Ahır ve samanlık küle döndü

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, kontrol altına alındı. Ahır ve samanlığın içten içe küle döndüğü yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

Ahır ve samanlık küle döndü

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