Ahır ve samanlık küle döndü

Yangın, merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, saman balyalarının alevlenmesiyle ahıra sıçradı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, kontrol altına alındı. Ahır ve samanlığın içten içe küle döndüğü yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.