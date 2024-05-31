Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti

Erzurum Oltu Güzelsu Mahallesi’nde dolu ve sağanak yağmur sonrası kıyamet koptu.
Ahır ve samanlıklar sağanak sonrası çöktü. Köyün sulama havuzuna ise kaya düştü.
Mahalle sakini Nejat Şimşek ise şu sözleri sarf etti:
Dolu yağdı, büyük bir zarara uğradık. Ahırım çöktü, danalarım içeride kaldı, komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor, bir şey yapamıyoruz.
Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu, evlerimiz uçmak üzere. Merek uçtu, ahırım uçtu. Hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında, idare ediyoruz.
Özdemir Şimşek ise, "Yağan yağmur ve dolu sonucu her iki tarafta ahırlarımız mereklerimiz evimizde bayırdan gelen taşlardan samanlığımız çöktü.
25 ton saman almıştım, su çekmesi sonucu zayi oldu. Otum gitti, hayvanlarımızı ahırlardan zor çıkardık" dedi.