Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti

Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti
Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’da sağanak ve dolu sonrası ahır ve samanlıklar çöktü. Köyün sulama havuzuna ise kaya parçaları düştü.

1/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 1

Erzurum Oltu Güzelsu Mahallesi’nde dolu ve sağanak yağmur sonrası kıyamet koptu.

2/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 2

Ahır ve samanlıklar sağanak sonrası çöktü. Köyün sulama havuzuna ise kaya düştü.

3/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 3

Mahalle sakini Nejat Şimşek ise şu sözleri sarf etti:

4/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 4

Dolu yağdı, büyük bir zarara uğradık. Ahırım çöktü, danalarım içeride kaldı, komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor, bir şey yapamıyoruz.

5/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 5

Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu, evlerimiz uçmak üzere. Merek uçtu, ahırım uçtu. Hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında, idare ediyoruz.

6/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 6

Özdemir Şimşek ise, "Yağan yağmur ve dolu sonucu her iki tarafta ahırlarımız mereklerimiz evimizde bayırdan gelen taşlardan samanlığımız çöktü.

7/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 7

25 ton saman almıştım, su çekmesi sonucu zayi oldu. Otum gitti, hayvanlarımızı ahırlardan zor çıkardık" dedi.

8/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 8
9/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 9
10/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 10
11/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 11
12/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 12
13/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 13
14/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 14
15/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 15
16/16
Ahır ve samanlıklar çöktü. Kenti vurdu geçti 16
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var
Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var
Bu bir devran döndü fotoğrafıdır. Geçen dönem İmamoğlu'na kan kusturan Göksu bu defa hasretle sarıldı
Bu bir devran döndü fotoğrafıdır. Geçen dönem İmamoğlu'na kan kusturan Göksu bu defa hasretle sarıldı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Kim suçlu siz karar verin?
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Kim suçlu siz karar verin?
Şehitler ve Filistinliler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi
Şehitler ve Filistinliler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi
Hava sıcaklıkları 39 dereceyi görecek. Yazlıkları çıkarın
Hava sıcaklıkları 39 dereceyi görecek. Yazlıkları çıkarın