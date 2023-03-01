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Ahir zaman ne demek? Diyanete göre ahir zaman nedir?

Dünyada kıyamet kopmadan önceki zamanlar için kullanılan ahir zaman teriminin ne anlama geldiği merak ediliyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu ahir zaman teriminin ne anlama geldiğine dair bir açıklama paylaştı. Peki, ahir zaman ne demek? Diyanete göre ahir zaman nedir?

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:40
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Ahir zaman ne demek? Diyanete göre ahir zaman nedir?

Ahir zaman ne demek? Diyanete göre ahir zaman nedir?
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Dünya hayatının kıyametten önceki son zamanlarını ifade eden ahir zaman terimi sıkça kullanılıyor. Diyanet ise ahir zaman teriminin ne anlama geldiğine dair açıklamada bulundu. Peki, ahir zaman ne demek? Diyanete göre ahir zaman nedir?

AHİR ZAMAN NEDİR?

Ahir zaman, zamanın devrî oluşunu kabul eden dinlerde insanın içinde yaşadığı devrenin son dönemini, âlemin ve insanın fâni olduğunu kabul eden dinlerde ise dünya hayatının kıyametten önceki son zamanlarını ifade eder.

İslam literatüründeki âhir zaman terimi, dinler tarihindeki eskatoloji (âhiret bilgisi) ile alâkalıysa da aynı değildir.

DİYANETE GÖRE AHİR ZAMAN NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu “Ahir Zaman ne demektir, biz ahir zamanda mı yaşıyoruz?" sorusuna resmi internet adresinden yanıt verdi.

Diyanet'in resmi adresinden yapılan açıklamada;

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır.

İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir.

Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir:

“Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz ...” (A’raf, 7/187); “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” (Lokmân, 31/34) Diğer taraftan Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız." denildi.

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