Ahırdan kaçan at ekipleri çılgına çevirdi!

Kaynak: İHA
Ahırdan kaçan at ekipleri çılgına çevirdi!

Bağlı olduğu ahırdan zincirini kopartarak kaçan at sokak aralarında başıboş dolaştı. Polis ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle at kendine ve çevreye zarar vermeden yakalandı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı olduğu ahırdan zincirini kopartarak kaçan at Denizli-Ankara Bulvarı üzerinde dolaşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle at bulvardan çıkartılarak ara sokaklara sokuldu. Vatandaşların müdahalesinden korkan at vatandaşlara tepmeye çalıştı. Çevre dükkanların vitrin çamlarından kendi yansımasını gören at, yansımasını başka bir at sanarak dükkanların camlarına saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ve belediye ekiplerinin uzun süren kovalamacasının ardından at çevreye ve kendine zarar vermeden yakalandı. Yakalanan at güvenli alana alınmak amacıyla Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarlığı önüne getirildi. Kovalamacadan ve sıcak havadan etkilenen ata muhtarlık önünde su verildi ve ardından Denizli Hayvan Barınağına götürüldü.

aw482916-01-001.jpg

aw482916-02-001.jpg

aw482916-03-001.jpg

Son Haberler
Maden işçilerinden zam eylemi
Maden işçilerinden zam eylemi
Antalya'da 5 yıldızlı otel hakkında şok karar! 2 hafta süre verildi
Antalya'da 5 yıldızlı otel hakkında şok karar! 2 hafta süre verildi
Kahreden ölüm: 3 yaşındaki çocuk havuza düşüp hayatını kaybetti
Kahreden ölüm: 3 yaşındaki çocuk havuza düşüp hayatını kaybetti
NASA'dan 23 yaşındaki mühendise büyük görev
NASA'dan 23 yaşındaki mühendise büyük görev
Galatasaray'da Dursun Özbek ile Fatih Terim arasında soğuk savaş
Galatasaray'da Dursun Özbek ile Fatih Terim arasında soğuk savaş