Ahırın kapısını açan besici şok geçirdi. Gözlerine inanamadı

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde 1 aydan beri aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ahırına giren besici Ekrem Çelik şiddetli yağışlardan ahırının tavanının çöktüğü ve 2 ineğinin telef olduğunu görünce şok geçirdi.

Ahırın kapısını açan besici şok geçirdi. Gözlerine inanamadı

Editör: Erhan Songur

Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı illerden Erzurum'da 1 aydan beri aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Aşkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde besici Ekrem Ateş hayvanlarını yemlemek için ahırına girdi. Kapıyı açan Ateş, ahırının tavanının çöktüğünü ve yıkılan ağacın altında kalan 2 ineğinin telef olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Büyük üzüntü içinde kalan Ekrem Çelik'in tek teselli kaynağı ise bağlı olmadığı için çökmeden sağ olarak kurtulan 2 buzağısı oldu. 2 buzağın tavanın çökmeyen bölümüne kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner Hekim Emre Gül buzaların sağlıklı olduğunu tespit etti.

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