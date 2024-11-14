Ahıska Türkleri'nin sürgününün 80. yılı anılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri’nin sürgün edilmesinin 80’inci yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, sürgün sırasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve bu acının paylaşıldığını vurguladı. 1944 yılında Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilen yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü, zor bir tarihi sürecin kurbanı oldu. Fidan, açıklamasında, 'Yurtlarından edilen tüm Ahıskalı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Fidan, ayrıca Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının desteklenmesine vurgu yaparak, bu konunun uluslararası platformlarda sürekli takip edildiğini belirtti. Ahıska Türklerinin Gürcistan'daki durumunu göz önünde bulundurarak, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirdiklerini, gençlere burs imkanları sunduklarını ve birçok Ahıskalıya istisnai vatandaşlık ile uzun süreli ikamet izni sağladıklarını ifade etti.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcıyla zor durumdaki Ahıskalıların Türkiye’ye güvenle ulaşmalarının sağlandığını da ekleyerek, dünyanın dört bir yanına yayılmış Ahıska Türklerinin birlik ve beraberliklerini korumaları için her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi.