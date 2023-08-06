Ahlaksız doktor 17 yaşındaki kızı muayene bahanesiyle taciz etti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı. 17 yaşındaki kızı taciz ettiği ileri sürülen doktor tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Ahlaksız doktor 17 yaşındaki kızı muayene bahanesiyle taciz etti

Muğla'da iğrenç olay. Doktor U. S. (31) tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürülen 17 yaşındaki E. Ç.'nin anlattıkları mide bulandırdı.

DHA'nın haberine göre, Sözde muayene ettiği kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen U. S. tutuklandı. E. Ç., ifadesinde U. S.'nin göğsüne ve cinsel bölgesinde eldivensiz olarak dokunduğundan söz etti.

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. U. S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

KORKUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAMIŞ
E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"RAHATSIZ EDİCİ ŞEKİLDE SORULAR SORDU"
"Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu."

CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. U. S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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