Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ''yok artık'' dedirtti. Ahlaksızlık almış başını gitmiş

Son dönemde ekranlarda tanındıktan sonra aldığı sorulara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Instagram hesabında 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezmeci, takipçilerinden gelen soru ve itiraflara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçinin tecavüzcüsüyle evli olmasını itiraf etmesi gündem olmuştu.

Ezmeci yine soru-cevap yaptı. Bu sefer kadın bir takipçinin itirafı herkesi şoke etti.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN İTİRAF

Kadın takipçi mesajında "Kocamı 3 kişiyle aldatıyorum ancak o zaman kendimi mutlu hissediyorum biri amcası ne yapmalıyım?" itirafında bulundu.

Şoke eden mesaja Esra Ezmeci "Bu tarz ilişkilerin sonu çoğunlukla zara verici olacaktır. O yüzden burada 3 kişinin verdiği mutluluk doğru bir duygu durumu değil en doğrusu tüm hepsine bir anda son verin" tavsiyesinde bulundu.