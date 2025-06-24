Ahlar vahlar içinde yarı final kaçtı: 'Periler'e 'Çizme' bol geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ahlar vahlar içinde yarı final kaçtı: 'Periler'e 'Çizme' bol geldi

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile nefes nefese bir maç oynadı. Son 14 saniyeye üç sayı geride giren Potanın Perileri, Sevgi Uzun'un son salise basketiyle skoru 68-68 yaptı ve karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 76-74 kaybeden milliler klasman maçlarına çıkacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında normal süresi 68-68 biten maçta uzatmalarda İtalya'ya 76-74 mağlup oldu.

İtalya yarı finale yükselirken; ay-yıldızlı ekip turnuvada 5-8'incilik için klasman maçlarını oynayacak. Günün diğer çeyrek final maçında Litvanya'yı 83-61 mağlup eden Fransa, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

İTALYA 76 TÜRKİYE 74

SALON: Stadio Eirinis kal Philias

HAKEMLER: Adriadna Chueca Moreno, Gvidas Gedvilas, Gatis Salins

İTALYA: Keys 12, Zandalasini 14, Verona 12, Cubaj 16, Pasa 5, Trimboli, Andre 8, Pan 4, Santucci 2, Madera, Fassina 3

TÜRKİYE: Sevgi Uzun 20, Tilbe Şenyürek 8, Alperi Onar 8, McCowan 16, Olcay Turgut 9, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 31-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-50

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