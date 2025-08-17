Ahlat, büyük zaferin 954. yıl dönümü için hazır

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 954. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazır hale getirildi.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 22-23-24 ve 25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları açılacak ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlanacağı ilçede halkta heyecan başlarken, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez etkinlikleri bu yıl 4 güne çıkardıklarını söyledi. Etkinliklerin yapılacağı alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "Anadolu'nun Türklere açılmasının yıl dönümü olan Malazgirt kutlamalarına tüm ilçe olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Elhamdülillah 50 tane tematik çadırla, bir tane han çadırımızla, yine 50 tane dükkanımızla ve çeşitli aktivitelerle alanlarımızda personellerimizle beraber, ilçe halkıyla beraber, esnafımızla beraber hazırız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya Ahlat'a bekliyoruz. Yine bu etkinlikler kapsamında her sene olduğu gibi üzerine katarak devam ediyoruz. Atlı oyunlardan tutun Türk Yıldızları gösterilerine, konserlerden çocuk oyun alanlarına kadar efsane bir programla inşallah karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi bu yıl da başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin zirvesini ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi yine Ahlat'ımızda ağırlamanın şerefine de inşallah nail olmuş olacağız" dedi.