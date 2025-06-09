Ahlat Müzesi’nde bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA
Ahlat Müzesi’nde bayram yoğunluğu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2018 yılında yeniden inşa edilerek hizmete sunulan Ahlat Müzesi’nde Kurban Bayramı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Ahlat Müzesi’nde Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç ile Urartu, Roma, Helenistik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık bin adet eser sergileniyor.

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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın yanında bulunan müze 7 yıldır yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

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Ahlat Müzesi’nde ayrıca interaktif uygulamalarıyla tarihi dönemlerini yansıtan canlandırma birimleri, Sultan Alparslan'ın balmumu heykeli, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ve yakın zamanda müzeye kazandırılan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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