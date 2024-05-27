Ahlat’ta Türk halk müziği konseri ilgi gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ahlat’ta Türk halk müziği konseri ilgi gördü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri ve Ahlatlı müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu müzik grubunun düzenlediği Türk halk müziği konseri, büyük ilgi gördü.

Konser, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı.

Etkinlik, sahneye ilk olarak Ergezen İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan darbuka grubunun performansıyla başladı. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan öğrenci grubu, seyircilerden alkışlarla ödüllendirildi.

Ardından, Ahlat ilçesinde görev yapan öğretmenler ve yerel müzisyenlerden oluşan grup sahneye çıktı. Grup, birbirinden güzel Türk halk müziği eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Program, etkileyici bir zeybek gösterisiyle sona erdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz'un da katıldığı konsere, çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

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