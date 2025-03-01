Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı

Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eyüpspor'dan ara transferde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun performansı dikkat çekti



Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması altında 5 maça çıkan Ahmed, Gaziantep deplasmanında 3 puanı getiren golü attı. 24 yaşındaki forvet, kupada ise Boluspor filelerini havalandırdı.



Galatasaray formasıyla istenen performansı sergileyemeyen ve heyecanı gözden kaçmayan Ahmed'in Eyüp'teki çizgisinden çok uzakta kalması dikkat çekti.



25 yaşındaki Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla ligde 1 gol atarken, Eyüpspor formasıyla 8 gol atıp 7 asist yaptı.