Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı

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Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı

Galatasaray’a ara transferde gelen Ahmed Kutucu beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki oyuncu Süper Lig’de sadece 1 gol atabildi.

Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eyüpspor'dan ara transferde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun performansı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması altında 5 maça çıkan Ahmed, Gaziantep deplasmanında 3 puanı getiren golü attı. 24 yaşındaki forvet, kupada ise Boluspor filelerini havalandırdı.

Galatasaray formasıyla istenen performansı sergileyemeyen ve heyecanı gözden kaçmayan Ahmed'in Eyüp'teki çizgisinden çok uzakta kalması dikkat çekti.

25 yaşındaki Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla ligde 1 gol atarken, Eyüpspor formasıyla 8 gol atıp 7 asist yaptı.

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