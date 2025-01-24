Ahmed Kutucu imzayı attı formayı giydi

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ahmed Kutucu ise sezonun geri kalanında 20 milyon TL, gelecek sezon 50 milyon TL, 2026-27 sezonunda 60 milyon TL, 2027-28 sezonunda ise 75 milyon TL kazanacak.

KAP BİLDİRİMİ

Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.