Ahmed Kutucu'ya olay sözler "Galatasaray'da oynayamaz..."

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Konyaspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ahmed Kutucu, Rams Park'ta ilk kez taraftarının önünde maça çıktı.

"GALATASARAY'DA OYNAYAMAZ EYÜPTE OYNAR"

Heyecanlı olduğu gözlenen Ahmed Kutucu ilk maçında galibiyet sevinci yaşarken maç sonu taraftara üçlü çektirdi. KRT kanalında yayınlanan KRT Futbol programında konuşan eski Fenerbahçeli oyuncu Serkan Balcı "Bence Ahmet Kutucu’nun belki kariyerinin bitişi olabilir Galatasaray. Ahmet Kutucu burada oynayamaz Galatasaray’da, Eyüp’te oynar." ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ FUTBOL DAHA TEMPOLU"

Maç sonrasında eski Galatasaraylı oyuncu Tugay Kerimoğlu da Ahmed Kutucu için "Zamana ihtiyacı olduğu bir gerçek. Eyüpspor'da oynadığın oyunla Galatasaray'da oynayacağın oyun bir olmuyor. Burada tempo biraz daha yüksek ve altyapısının yurt dışı olduğunu da biliyorum. Burayı çok kısa bir süre boyunca geçebilir diye düşünüyorum. Yani en kısa zamanda atlatır" dedi.