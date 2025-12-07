Yakın bir zamana kadar ABD'nin özel teröristler yaptırım listesinde bulunan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 23. Doha Forum'una katıldı.

ŞARA'YA GEÇMİŞİ HATIRLATILDI

Burada CNN muhabiri Christiane Amanpour, Şara'ya geçmişte terör örgütü El-Kaide'de yer almasını hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi geçmişinizde terörist olmak gibi bir durum var. Yani El-Kaide için çalıştınız. Bu salondaki insanlara, yurt dışındaki başkentlere kalbinizin, zihninizin ve bağlılığınızın şimdi nerede olduğu hakkında ne söylersiniz?" sorusunu yöneltti.

"HİÇBİR MASUMA ZARAR VERMEDİM"

Gazetecinin sorusuna tepki gösteren Şara, "Bence 25 yıl sonra insanlar kime terörist diyecekleri konusunda daha bilinçliler. Ben kişisel olarak masum insana zarar vermedim" sözlerini sarf etti.

Şara, açıklamasının devamında şunları söyledi,

"Onurumla ön saftaydım, kendimi tehlikeye attım ki masum insanlar zarar görmesin diye. Siz hiç 11 gün boyunca bütün planı hazırlayan, Halep gibi büyük şehirlere 1 kişi zarar görmeden girebilmek için plan yapan terörist gördünüz mü? Biz Sendaya'dakileri çıkarttık, insanları özgürleştirdik. Bence bu yüzden ben BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist listesinden çıkarıldım."