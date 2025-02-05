Ahmed Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: DHA
Ahmed Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür mesajı paylaştı.

Ahmed Şara'nın mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum" ifadeleri yer aldı.

Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini kaydetti. Şara, "İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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