Ahmedinejad saldırı hakkında konuştu

İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısına ilk tepkilerden biri İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan geldi. Ahmedinejad, bu saldırıyı değerlendirdiği açıklamasında, "Başka ülkelere yasa dışı saldırılar düzenleyen her ülke mutlaka karşılık görmelidir. Bu, saldırıya uğrayan ülkenin en doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Khabar Online'ın haberine göre, Ahmedinejad, bugün bir grup kadınla yaptığı toplantıda, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Eski cumhurbaşkanı, başka ülkelere yönelik hukuka aykırı saldırılar düzenleyen ülkelerin, yaptıklarının karşılığını bulacağını belirtti. Ayrıca, işgal edilen veya saldırıya uğrayan ülkelerin bu tür durumlara cevap verme hakkının olduğunu vurguladı.

Ahmedinejad’ın açıklamaları, Dolat Bahar Telegram kanalı aracılığıyla duyuruldu. İran’ın 9. ve 10. hükümetlerinin başkanı olan Ahmedinejad, İsrail’e yönelik bu tarz askeri müdahalelerin uluslararası hukuk kapsamında değerlendirileceğini belirtti ve saldırıya uğrayan devletlerin meşru müdafaa haklarına dikkat çekti.