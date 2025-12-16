Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Trafikte seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan’ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü.

Yerden kalkan 2 kişi Arkan’ı darp ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Arkan, Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkan’ın ameliyat edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacı Şerif Ağa Sokak’ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, Ortaca ilçesinde S.C.E. ve C.T.Ş’yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.’yi de Bodrum’da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.