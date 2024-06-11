Ahmet Çakar Acun Ilıcalı'nın elinden kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Acun Ilıcalı'nın elinden kaptı

Beyaz Futbol'a geri dönen Ahmet Çakar Acun Ilıcalı ile anlaşan Sinan Engin'e çağrı yaptı.

13 yıldır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol programından ayrıldığını açıklayan Ahmet Çakar'dan flaş bir karar geldi.

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KARARINDAN VAZGEÇTİ

Ayrılık kararından vazgeçen Çakar yeni sezonda da Beyaz Futbol'da olacağını duyurdu.

Ertem Şener Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın da devam kararı aldığını belirten Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sinan Engin'e seslendi.

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SİNAN ENGİN'E GERİ DÖN ÇAĞRISI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5'ta Fırat Aydınus ile program yapmak üzere anlaştığı bilinen Sinan Engin'e geri dönmesini söyleyen Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve sevgili oğlum Ertem, Beyaz Futbol’da devam ediyoruz. Apo ile ROK da devam. Eskisinden daha güçlü geliyoruz. Sıra Sinan da. Kardeşimde. Onsuz olmaz. Haydi Sinan’ım. Milyonlar seni bekliyor. Ayrılma gibi bir lüksün olamaz. İş senden çıktı. Senin elinde değil artık. Sokakta, lokantada herkes seni soruyor. Bırakma bizi SİNAN. Gerçek imparator. Kırma hayranlarını, seni sevenleri. Tv dünyasının 1 numaralı programı sensiz eksik kalır. Sensiz olmaz, OLMAYIZ"

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AHMET ÇAKAR'I KIRAMADI

Ahmet Çakar'ın bu çağrısı sonrası Sinan Engin'in Acun Ilıcalı ile olan anlaşmasından vazgeçerek Beyaz TV'de devam edeceği öğrenildi.

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