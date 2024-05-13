Ahmet Çakar Ali Koç'un gizli görevini açıkladı

Beyaz TV'deki futbol programında Ahmet Çakar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çocukken Galatasaray taraftarı olduğunu ve bu durumun dışarıdan bakıldığında onun Fenerbahçe içinde gizli bir Galatasaray taraftarı gibi görünebileceğini söyledi.

Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarınca büyük tepki çekti.

İŞTE ÇAKAR'IN GÜNDEM YARATAN ALİ KOÇ İDDİASI:

Galatasaray, bahar aylarında liderse, şampiyonluğu kolay kolay kimseye kaptırmıyor. Bu, yıllardır süregelen bir durum. Galatasaray'ın DNA'sında kazanma hırsı var.

Ali Koç, geçtiğimiz altı yıl içinde öyle hatalar yaptı ki, bunların hepsi Galatasaray'ın işine yaradı. Yanlış teknik direktör seçimleri, yanlış transferler... Bugün gelinen noktada Fenerbahçe'nin doktoru bile tartışma konusu oldu. Verdiği kararların hemen hemen hepsi yanlıştı.

Bir dış gözlemci, Ali Koç'un küçükken Galatasaray taraftarı olduğunu ve Fenerbahçe'ye sızan bir Galatasaray taraftarı olabileceğini düşünebilir. Sezon ortasında en değerli oyuncusunu 35 milyon Euro'ya satıyor, ama yine de şampiyon oluyor.

Gönderdiği Jorge Jesus, Arabistan'da şampiyonluk yaşadı. Jesus'un kadroda düşünmediği Arda Güler, şimdi Real Madrid'de forma giyiyor. Gelenler, gidenlerin aratır hale geldi.