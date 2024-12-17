Ahmet Çakar ateş püskürdü: Hakem maçı dürüst yönetseydi Galatasaray kazanamazdı

Galatasaray’ın Trabzonspor’u 4-3 mağlup olduğu maç sonrası hakemin tartışmalı kararları büyük tepki çekti. Hakem konusunda hem Galatasaray, hem de Trabzonspor tarafı sert tepki gösterdi.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında yaptığı yorumda hakemin maça direkt etkili olduğunun altını çizdi. Hatalı kararları sıralayan Çakar, “Hakem maçı dürüst yönetseydi Galatasaray kazanamazdı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar’ın maçın hakemi ile ilgili yorumu şöyle:

“Bu maçı dürüst, çok yetenekli olması gerekmeyen, saçı başı oynamayan bir hakem yönetseydi, Galatasaray kazanamazdı.

Çok ağır bir şey söylüyorum. bir hafta Galatasaray bağırdı, çağırdı. Hakikaten Barış Alper için NATO toplandı, BM toplandı, ambargolar uygulandı. Barış bu akşam aslanlar gibi çıktı topunu oynadı. Ne oluyorsa, gen tedavisi mi oldu? İşin içinde hokkabazlık var. Bu çok iddialı bir laf. Hakem yabancı, vasıfsız, Arnavutluk hakemi, Bulgar hakemi... Üst düzey anlamında söylemiyorum. Bir hakem olsaydı, bu maçı Galatasaray kazanamazdı.

Dirseğinde şiddetli bir şekilde suratına vuruyorsun. Kötü niyet göstergesi, sarı bile yok. Galatasaray’ın 2. golü öncesi faul var, senin oğlun vermez. Liseler arası turnuvada hakemlik yaptırsan, ‘Böyle faul mü olur?’ der. Banza, Sara’dan topu alıyor, hakem faul veriyor. Ortalanıyor, gol oluyor. Bence Yunus atılmalıydı.

Bu akşam Trabzonspor hakem tarafından katledilmiştir. Galatasaray'ın 2. golünden önce verilen faul doğru değil! Adam geliyor topu alıyor hakem faul veriyor, devamı gol. Yunus Akgün'ün dirseği dünyanın her yerinde kırmızı kart, bence atılmalıydı."