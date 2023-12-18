Ahmet Çakar belgesiyle açıkladı. Bomba Mehmet Büyükekşi iddası. Ali Kunak: Büyükekşi G.Saray kaybedince küplere biniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar belgesiyle açıkladı. Bomba Mehmet Büyükekşi iddası. Ali Kunak: Büyükekşi G.Saray kaybedince küplere biniyor
Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle ilgili çarpıcı bir belge yayınladı. Ali Kunak da Büyükekşi'nin Galatasaray maç kaybettiğinde keyfinin kaçtığını ileri sürdü.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de ekrana gelen programda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Çakar, Büyükekşi’nin "ByLock"tan ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlarından yargılandığı belge olduğunu ileri sürdüğü bir doküman gösterdi ve şunları söyledi:

“Mehmet Büyükekşi 2 telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Sen bir yalancısın. Sana ait 0530 ve 0532 ile başlayan 2 telefonunda da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock tespit edilmiş. Mehmet Büyükekşi’nin yalanının içerisinde 250 kişinin kanı var. Ben karımı aramıyorum 1 ayda 55 defa be… Mehmet Büyükekşi’nin yarın sabahtan itibaren Riva’ya girişi yasaklanmalıdır.”

Programa MHK'nın eski İcra Kurulu Üyesi Ali Kunak da telefonla bağlanarak Büyükekşi ile ilgili farklı bir iddiada bulundu.

Kunak, Büyükekşi'nin Galatasaray maç kazandığında keyifli olduğunu kaybettiğinde ise keyfinin kaçtığını ileri sürerek, yenildiğinde küplere bindiğini söyledi.

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