Ahmet Çakar "Belki de bu akşam lig bitti"

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Ahmet Çakar "Belki de bu akşam lig bitti"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'la golsüz berabere kaldı.

Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı takibinde önemli bir puan kaybederken maçın ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar "Belki de bu akşam lig bitti" diyerek Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi.

FENERBAHÇE AĞIR YARALI

Ahmet Çakar maçın hakemi Cihan Aydın konusunda "Kötü bir hakem var. Neye faul veriyor, neye kart veriyor belli değil." derken "Belki de bu akşam lig bitti. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara almadı çok ağır yara aldı. Bu ne demek? Galatasaray 2 maçını kaybedebilir ikili averajla şampiyon olur. Kalan 9 maçın üçünü berabere kalabilir. Yine şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

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