Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

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Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş - Galatasaray maçında Muçi ile Frankowski'nin mücadelesinde VAR müdahalesi ve kırmızı kart kararını doğru bulduğunu ifade etti.

"YASİN KOL'U ÇOK BEĞENDİM"

Çakar, "Galatasaray, Frankowski'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. Hakem önce sarı kart gösterdi, daha sonra VAR yardımıyla kırmızı kart geldi. VAR yardımı, son adam kuralına dayanıyordu ve bence VAR yardımı doğruydu. Çünkü Frankowski faul yapmasaydı, Muslera ile karşı karşıya kalıyordu" dedi.

Çakar hakem Yasin Kol hakkında "Tuhaf olan genel olarak hakemi bu kadar tecrübesizliğe ve baskıya rağmen çok beğendim." ifadelerini kullandı.

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