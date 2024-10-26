Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı! Stüdyodakiler gülme krizine girdi

Gündemi değerlendirmek üzere stüdyoda bulunan Bışar Özbey, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün’ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 117 bin TL para cezası alması hakkında yorum yapıyordu.

Tam bu sırada, Ahmet Çakar canlı yayında olduğunu unutarak yana doğru döndü ve gaz çıkardı. Bu beklenmedik an, stüdyodaki herkesin gülme krizine girmesine neden oldu.

Bışar Özbey bir anda gülmeye başlarken, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı başlangıçta sessiz kalsa da daha sonra bu komik duruma dayanamayarak gülmeye başladılar.

Gökhan Dinç, gülme krizinin etkisiyle ayağa kalkıp stüdyoyu terk ederken, Rasim Ozan Kütahyalı masaya vurarak gülmeye devam etti.

Ahmet Çakar, yaşanan bu olayın canlı yayına yansıdığını fark edince kıpkırmızı oldu, ancak programın kapanışını yaparken istifini bozmadan el sallayarak durumu geçiştirdi.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve izleyiciler arasında bolca gülümsemeye yol açtı.