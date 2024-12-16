Ahmet Çakar derbinin kaç kaç biteceğini tahmin etti

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Mücadelenin orta hakemliğini Kadir Sağlam üstlenirken VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

"TRABZONSPOR 2-1 KAZANIR"

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Ahmet Çakar’dan sürpriz bir skor tahmini geldi. Beyaz Futbol programında konuşan Çakar, Trabzonspor’un 2-1 galip geleceğini öne sürdü.

Çakar Malmö - Galatasaray maçı öncesi yaptığı tahminde Galatasaray - Trabzonspor maçı için Trabzonspor kaybetmez demişti.

"GALATASARAY GALİP GELİR"

Ahmet Çakar’ın aksine Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı ise Galatasaray’ın galip geleceğini ifade etti.