Ahmet Çakar Fenerbahçe Samsun maçındaki hakem hatasını açıkladı

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Ahmet Çakar Fenerbahçe Samsun maçındaki hakem hatasını açıkladı
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçın hakemi Bahattin Şimşek'in hatasını anlatan Ahmet Çakar, İsmail Kartal'ı da eleştirdi.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan ve 1-1 biten maçı değerlendiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı.

İsmail Kartal'ın hatalar yaptığını ileri süren Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında Dzeko, Tadic ve İrfan Can'ın aynı anda oyundan çıkarılmasını eleştirdi. Çakar, "Bu oyuncular kötü de oynasalar, son dakikada öyle şeyler yaparlar ki maçı alıverirler" dedi.

Ahmet Çakar, hakem Bahattin Şimşek'in Samsunspor'un attığı gol öncesi kazandığı frikik kararının doğru olmadığını belirtirken, "İsmail Yüksek topa müdahale ediyor ama tabii yenilen golde belki hakem hatalı ama Livakovic çok daha hatalı" ifadelerini kullandı.

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