Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, son 30 yılda Anti-Fenerbahçe lobisinin olduğunu ifade ederken, flaş açıklamalar yaptı.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendi hakemliği dahil son 30 yılda futbol federasyonlarında Anti-Fenerbahçe lobisinin hakim olduğunu ifade ederek, örneklerle gösterdi.

''ÇOK GÖRKEMLİ BİR KÖTÜLÜK ORGANİZASYONU''
Ahmet Çakar açıklamasında, ''Benim hakemliğim dahil son 30 yılda Türkiye'de futbol federasyonlarında daima Anti-Fenerbahçe lobisi hakimdir. Bu bir.

İkincisi, Süper Kupa krizi. Arkasından maçın tarihinin buraya konulması. Arkasından Trabzon'daki olaylarda Halil Umut Meler'in ağır basiretsizliği ve Trabzon emniyetinin polisleri sahada bulundurmaması. İnsanın aklına çok görkemli bir kötülük organizasyonu getiriyor.

Erden Timur, sen son derece samimiyetsiz bir adamsın! Dursun Özbek sen son derece samimiyetsiz bir adamsın! Niye biliyor musun? Dediniz ki TFF'ye pılınızı pırtınızı toplayıp gidin! Çok samimiyetsizsin Erden Timur, çok tehlikelisin. Erden Timur, ne olacak makul, nesi makul nesi? Erden Timur samimiyetsizsin, Dursun Özbek samimiyetsizsin!'' ifadelerini kullandı.

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