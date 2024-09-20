Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Ahmet Çakar’dan flaş bir değerlendirme geldi.

"ACUN ILICALI NEREDEYDİN"

Galatasaray’ın Osimhen hamlesi üzerinden Acun Ilıcalı’yı eleştiren Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı, Allan Saint-Maximin için Programda bana 'Kanattan bindiriyor, indiriyor' demişti. Peki Galatasaray, Victor Osimhen'i alırken Acun Ilıcalı neredeydin? Senin aldığın adamların kalitesi mi iyi, yoksa Victor Osimhen'in mi? Bir de Kadıköy'de derbide gol atarsa o zaman görün. Şu an Fenerbahçeliler, Icardi'den bile bu kadar çekinmiyordur" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Futbol programına konuk olan Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar’ın “yıldız transferler nerede” diye sorması üzerine "Soldan yardıran biri var. Yatıra kaldıra gidiyor, gördün mü? Yıldızlar gelecek dediğimizde herhalde Mbappe beklemiyordu kimse. Bizim en büyük yıldız transferimiz Mourinho'dur” ifadelerini kullanmıştı.