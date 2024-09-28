Ahmet Çakar Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 7. Hafta karşılaşmasında lider Galatasaray ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYORLAR

Ligde şuana kadar 6’da 6 yapmayı başaran sarı-kırmızılılar bu mücadeleden de galip gelmesi halinde 21 puana ulaşarak tarihin en iyi başlangıcını yapmış olacak.

Rekor için sahaya çıkacak olan Galatasaray’da nefesler tutulurken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir tahmin geldi.

"BERABERE BİTECEK"

Galatasaray – Kasımpaşa mücadelesi hakkında konuşan Ahmet Çakar maçın berabere biteceğini ifade etti.