Ahmet Çakar Galatasaray'a kurulan tezgahı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

"ALGILARLA GALATASARAY'A TEZGAH HAZIRLIYOR"

Galatasaray’a tezgah kurulduğunu belirten Ahmet Çakar, "Mourinho haftalardır Galatasaray, Okan Buruk ve kartlar üzerinden yaptığı algılarla Galatasaray'a tezgah hazırlıyor. Muhtemelen Galatasaray derbide en az 1 kırmızı kart görecek. Oyuncuları büyük tehlike bekliyor" dedi.

"OKAN BURUK'UN HAKEMLERLE YAKIN ARKADAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Pazar günü oynanan Kasımpaşa maçının ardından Okan Buruk ve hakemler hakkında konuşan Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” demişti.