Ahmet Çakar "Galatasaray'a operasyon çekiliyor"

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz Suudi Arabistan ekibi Neom takımından aldığı transfer teklifi üzerine antrenmanlara çıkmamış ve kulübünden teklifin kabul edilmesini istemişti. Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına çıkacak Galatasaray Yılmaz'ı kadroya dahil etmedi.

"GALATASARAY'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Bu konu üzerine açıklamalar yapan yorumcu Ahmet Çakar "Barış Alper olayından son derece rahatsızım. Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine 10 gün kala böyle bir olayın patlak vermesi son derece manidar. Galatasaray'a bir operasyon çekildiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.