Ahmet Çakar "Galatasaray'a operasyon çekiliyor"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar "Galatasaray'a operasyon çekiliyor"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Barış Alper Yılmaz ile ilgili yaşananları değerlendirdi.

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz Suudi Arabistan ekibi Neom takımından aldığı transfer teklifi üzerine antrenmanlara çıkmamış ve kulübünden teklifin kabul edilmesini istemişti. Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına çıkacak Galatasaray Yılmaz'ı kadroya dahil etmedi.

"GALATASARAY'A OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Bu konu üzerine açıklamalar yapan yorumcu Ahmet Çakar "Barış Alper olayından son derece rahatsızım. Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine 10 gün kala böyle bir olayın patlak vermesi son derece manidar. Galatasaray'a bir operasyon çekildiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü
Mourinho'dan iki Türk futbolcuya övgü
Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür mesajı
Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür mesajı
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Meşaleli kutlama otluk alanı yaktı
Meşaleli kutlama otluk alanı yaktı
Dries Mertens'ten futbola veda
Dries Mertens'ten futbola veda