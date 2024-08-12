Ahmet Çakar Galatasaray'ı uyardı. Büyük tehlikeyi açıkladı

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Ahmet Çakar Galatasaray'ı uyardı. Büyük tehlikeyi açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, medyada bir takım gizli güçlerin Galatasaray'ın üzerine oynadığını ifade ederek sarı-kırmızılı takımı uyardı.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

''BİR TAKIM GİZLİ GÜÇLER''
Bir takım gizli güçlerin Galatasaray'ın üzerine oynadığını ifade eden Ahmet Çakar, ''Galatasaray Takımı'nı uyarıyorum. Medyada bir takım gizli güçler, asla federasyon ve hakemler demiyorum, üzerinize oynuyorlar. Batshuayi'nin attığı gol ofsayt falan değil. Yalan!

Kitabına kılıfına uydurup Galatasaray'ın galibiyet golünü ofsayta sokmaya çalışan medyada tuhaf bir yapılanma var. Batshuayi'nin attığı gol asla ofsayt değil! Icardi'ye verilen penaltıya dandik diyorlar. Icardi'ye verilen penaltı, yüzde yüz penaltı!'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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