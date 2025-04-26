Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçındaki penaltıyı yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaştı. Sarı lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

"PENALTI KARARI DOĞRU"

Fenerbahçe'nin durum 1-0 iken kazandığı penaltıyı yorumlayan Ahmet Çakar "VAR müdahalesi ile Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda hakemin kararı doğru. Kafaya çıkan En-Nesyri'nin suratını eliyle itiyor. Bu geceki maçta Bruno Viana'nın yaptırdığı 2 penaltıdan son derece rahatsızım.1 i verildi diğeri verilmedi." ifadelerini kullandı.