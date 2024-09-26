Ahmet Çakar haksız çıktı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi, lig aşamasındaki ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba (KK) 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. PAOK’un tek golü ise 67. dakikada Konstantelias’tan geldi.
Alınan bu galibiyet taraftarları havalara uçururken Ahmet Çakar’ın maç öncesi tahmini sosyal medyada gündem oldu.
"PAOK KAZANACAK" DEMİŞTİ
Mücadeleden birkaç gün önce yayınlanan bir programda karşılaşmanın sonucunu tahmin eden Ahmet Çakar PAOK’un kazanacağını iddia etmişti.
Mücadelede sonunda Ahmet Çakar'ın PAOK sözünü alıntılayan bazı taraftarlar ünlü yorumcu için "Haksız çıktı" yorumunda bulundu.