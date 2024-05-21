Ahmet Çakar haksız çıktı

Trendyol Süper Lig2in 37. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Pazar günü RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibine Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuca rağmen Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Galatasaray Süper Lig'de sezonun son haftasına önde girsede şampiyonluk son maça kaldı.

Derbinin yankıları gündemdeki yerini korurken çoğu kişinin yaptığı derbi tahmini de yanıldı. Bu isimlerden biri de Ahmet Çakar.

"BERABERE BİTER"

Ahmet Çakar derbi öncesinde yaptığı tahminde, "Ben asla öyle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Tahminim 90 dakika berabere sonuçlanır. Galatasaray da şampiyonluğunu ilan eder. Son hafta da Konya'ya yedek kadroyla çıkarlar herhalde. Onları da kesin olarak 1 puan kurtaracakmış küme düşme hattından" demişti.

"YANILDI"

Ancak sonucun böyle çıkması ile sosyal medya kullanıcıları Ahmet Çakar için "yanıldı" yorumlarında bulundu.