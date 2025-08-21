Ahmet Çakar "Kerem Aktürkoğlu'ndan utanıyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim sarı lacivertli takımın transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu oldu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN UTANIYORUM"

Benficalı oyuncu Kerem Aktürkoğlu konusunda konuşan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar "Hani Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica maçlarında oynatmayacaktı?

Utanıyorum Kerem’den, ekmek parası denen bir şey vardır. Profesyonel ahlak vardır…Ama zor durumda. Bakın Kerem bile isteye oynamadı desem belki abartmış olurum ama bugün Kerem'in oynaması Fenerbahçe'nin Kerem'i oynatmasıydı" ifadelerini kullandı.