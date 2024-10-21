Ahmet Çakar Mourinho’ya 'Sen hoca değilsin' dedi. Daha önce Del Bosque’ye ‘Yeniköy kasabı’ demişlerdi

Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 2-2 kaldığı Süper Lig maçı sonrası oklar Teknik Direktör Jose Mourinho’ya çevrildi. Portekizli teknik adamın kadro değişiklikleri ve oyuncu değişiklikleri büyük tepki çekti. Mourinho'nun maçın ikinci yarısında takımı daha defansif oynatması da tepki çeken bir başka unsur oldu.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fnerbahçe’nin berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Morurinho ile ilgili flaş sözler söyledi. Çakar, Portekizli teknik adam için “Hoca değilsin” dedi.

Çakar’ın canlı yayında söylediği sözler şöyle:

"Jose Mourinho denen şahıs! Artık ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ statüsüdesin! Sen hoca moca değilsin! Git Portekiz’e torun besle. Çıkarttığın ilk 11 yanlış, verdiğin taktik yanlış, son 20 dakika takımı prangaladın. Tıpkı Göztepe maçındaki gibi puan kaybettin. Sen adam değilsin diyemem ama sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın!"

DEL BOSQUE İÇİN “YENİKÖY KASABI” DEMİŞLERDİ

Ahmet Çakar’ın Jose Mourinho için “Hoca değilsin” sözü akıllara Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde Vicente Del Bosque hakkında “Yeniköy kasabı” diyen yorumcular geldi. İspanyol adam Real Madrid ile 2 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kazanmıştı. Ancak Del Bosque, Beşiktaş’ta işler kötüye gidince ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Kariyerinde 3 Premier Lig, 2 İtalya Serie A, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Konferans Ligi şampiyonlukları bulunan Mourinho ile ilgili yapılan yorumlar, daha önce Del Bosque hakkında söylenenlere benzetildi.