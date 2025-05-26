Ahmet Çakar, Nusret'i yerden yere vurdu!

Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu olurken 'Salt bae' adlı hareketiyle ünlenen şef Nusret Gökçe'nın kupayla pozlarına Ahmet Çakar tepki gösterdi.

"NUSRET'İN NE İŞİ VAR ORDA"

Çakar "Rezillik ah Ali Koç ah Ali Koç güzel adamsın böyle bir şeye ihtiyacın mı var. Yanında Nusret'in ne işi var. Nusret'in markasını yiyeyim. Ünlüleri korumayın. Kestiği koyunun poposuna bir şeyler tıkan, bacaklarını kesen. Bu adamın burada ne işi var. Fenerbahçe ile ne alakası var. Bilet alsa bile orda ne işi var. Ali Koç burada hata yapıyor. Nusret saygın bir sanatçı olur onu anlarım. Nimetle alay eden adam" ifadelerini kullandı.

MESSİ İLE KUPA POZU

Nusret Gökçe daha önce de Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde sahada yer almış ve Lionel Messi ile poz vermişti.