Ahmet Çakar, Nusret'i yerden yere vurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar, Nusret'i yerden yere vurdu!

THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenen Fenerbahçe Beko şampiyon olurken Ahmet Çakar, Nusret'in kupa törenine katılmasını eleştirdi.

Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu olurken 'Salt bae' adlı hareketiyle ünlenen şef Nusret Gökçe'nın kupayla pozlarına Ahmet Çakar tepki gösterdi.

"NUSRET'İN NE İŞİ VAR ORDA"

Çakar "Rezillik ah Ali Koç ah Ali Koç güzel adamsın böyle bir şeye ihtiyacın mı var. Yanında Nusret'in ne işi var. Nusret'in markasını yiyeyim. Ünlüleri korumayın. Kestiği koyunun poposuna bir şeyler tıkan, bacaklarını kesen. Bu adamın burada ne işi var. Fenerbahçe ile ne alakası var. Bilet alsa bile orda ne işi var. Ali Koç burada hata yapıyor. Nusret saygın bir sanatçı olur onu anlarım. Nimetle alay eden adam" ifadelerini kullandı.

dag2bxjxgaa25on.jpg

MESSİ İLE KUPA POZU

Nusret Gökçe daha önce de Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde sahada yer almış ve Lionel Messi ile poz vermişti.

nusret-ne-yapti-nusret-dunya-kupasi-olayi-nedir-15509553-5687-o.webp

Son Haberler
Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!
Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!
Okul müdürü kansere yenik düştü
Okul müdürü kansere yenik düştü
Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti
Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti
Barbi ile Hürrem Sultan'ı Türk yapmak istemişler
Barbi ile Hürrem Sultan'ı Türk yapmak istemişler
CHP Kurban Bayramı kararını açıkladı
CHP Kurban Bayramı kararını açıkladı